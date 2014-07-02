1-ступенчатая удлинительная трубка
Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.
Удлинительная трубка (1 ступень) удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми бытовыми принадлежностями Kärcher.
Особенности и преимущества
Удлиняет струйную трубку на 0,4 м.
- Для очистки труднодоступных мест, например на большой высоте
Компактность
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
- Простота в использовании.
Компактность
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,259
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,31
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|446 x 45 x 45
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.