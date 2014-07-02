2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1. Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх).