2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1
2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1. Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх).
Особенности и преимущества
Коннектор с двумя выходами
- Для подсоединения внутрееней резьбы с внутренней резьбой. Можно использовать как один так и 2 выхода
Гибкая установка
- Оптимальное соединение шлангов и труб
Установка без использования инструментов.
- Нет необходимости в использовании специальных инструментов для подключения
Оптимальное соединение
- Безопасное соединение без подтекания воды
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|1" – 1"
|Размер резьбы
|G1
|Диаметр
|1″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,063
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,098
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 128 x 40
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин