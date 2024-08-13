Адаптер 4 TR22IG-D11
Адаптер 4 для соединения нового пистолета со старым шлангом Swivel
Этот адаптер позволяет присоединять шланги высокого давления, снабженные штуцерным AVS-разъемом, к инновационному пистолету EASY!Force. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,187