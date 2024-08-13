Адаптер 5 TR22IG-M22AG

Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой

Этот адаптер обеспечивает быстрое и надежное присоединение струйных трубок, снабженных разъемом M 22 х 1,5, к пистолету EASY!Force. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,239