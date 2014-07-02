Адаптер для насосов, G1
Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1
Адаптер для насосов.Наружная резьба G1, наружная резьба G1
Особенности и преимущества
Соединительный адаптер
- Адаптер для быстрого соединения внутренней резьбы с насосом с такой же резьбой
Оптимальное соединение
- Безопасное соединение без подтекания воды
Установка без использования инструментов.
- Нет необходимости в использовании специальных инструментов для подключения
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|1" – 1"
|Размер резьбы
|G1
|Диаметр
|1″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,024
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,039
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|35 x 75 x 35
Оснащение
- Принадлежности из серии Kärcher PerfectConnect
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
- Полив сада водой из бочек, цистерн или колодцев
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин