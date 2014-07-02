Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"
Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"
Адаптер для насосов с хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с резьбой G1 и шлангов 3/4", 1".
Особенности и преимущества
Соединение
- Для плотного соединения шланга с насосом
Поворотная резьба
- Для подключения
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
- Соединительный элемент может быть использован в зависимости от размера шланга.
Включает плоскую прокладку
- Уплотняет соединение с насосом чтобы не было протечек воды
Обратный клапан в комплекте
- Предотвращает отток воды из всасывающего шланга, рекомендуется к использованию с погружными насосами, напорными насосами
Включает хомут для шланга
- Для подсоединения шланга к насосу с помощью коннектора
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,015
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,051
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|41 x 65 x 41
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
- Устранение последствий наводнения
- Откачка воды из затопленного погреба / подвала (вследствие протечек или подъема грунтовых вод)
- Водоснабжение туалетов и стиральных машин