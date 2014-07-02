Адаптер для соединения с садовым шлангом

Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.

Особенности и преимущества
Система Qucik Сonnect
  • Свободное и быстрое подключение всех насадок Керхер к садовому шлангу
Регулировка и полная остановка подачи воды может настраиваться непосредственно на адаптере
  • Удобная деятельность прибора.
Адаптер для шланга
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,052
Масса (с упаковкой) (кг) 0,072
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 112 x 39 x 39