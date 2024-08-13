Адаптер T

Решение для соединения с бытовыми шлангами высокого давления Kärcher, фиксируемыми скобой: адаптер для телескопической струйной трубки.

Адаптер позволяет легко и быстро соединить друг с другом телескопическую струйную трубку и шланг с фиксирующей скобой (без разъема Quick Connect).

Особенности и преимущества
Промежуточный элемент между пистолетом телескопической струйной трубки и шлангом (без разъема Quick Connect)
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,06
Масса (с упаковкой) (кг) 0,083
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 131 x 28 x 35
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.