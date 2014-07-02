Аппараты высокого давления

Kärcher Пистолеты

Пистолеты

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Kärcher Струйные трубки

Струйные трубки

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Kärcher Контроль сорняков

Контроль сорняков

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Kärcher Роторные сопла (грязевые фрезы)

Роторные сопла (грязевые фрезы)

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Kärcher Многопозиционные сопла

Многопозиционные сопла

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Kärcher Мощные сопла Kärcher

Мощные сопла Kärcher

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Kärcher eco!Booster

eco!Booster

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Kärcher Паровое сопло / защитный элемент / сферическая опора сопла

Паровое сопло / защитный элемент / сферическая опора сопла

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Kärcher Резьбовой разъем для сопла / дистанционная насадка

Резьбовой разъем для сопла / дистанционная насадка

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Kärcher Шланги высокого давления

Шланги высокого давления

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Kärcher Для промывки труб

Для промывки труб

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Kärcher Приспособления для очистки полов и плоских поверхностей

Приспособления для очистки полов и плоских поверхностей

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Kärcher Системы пенной чистки

Системы пенной чистки

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Kärcher Для примешивания / инжекторы

Для примешивания / инжекторы

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Kärcher Быстрое подключение

Быстрое подключение

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Kärcher Соединительные детали

Соединительные детали

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Kärcher Барабаны для шланга

Барабаны для шланга

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Kärcher Оборудование для чистки фасадов и солнечных батарей

Оборудование для чистки фасадов и солнечных батарей

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Kärcher Приспособление для мокрой пескоструйной очистки

Приспособление для мокрой пескоструйной очистки

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Kärcher Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров

Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров

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Kärcher Монтажные комплекты

Монтажные комплекты

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Kärcher Для присоединения к источнику водоснабжения

Для присоединения к источнику водоснабжения

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Kärcher Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления

Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления

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Kärcher Моечные щетки

Моечные щетки

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Kärcher Дымовая труба

Дымовая труба

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