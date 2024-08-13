Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м

Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).