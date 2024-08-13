Автоматический барабан для шланга, лакированный, 20 м

Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 11,2

Scope of supply

  • Барабан для шланга
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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