Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м
Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Температура (°C)
|макс. 130
|Цвет
|антрацит
|Масса (с упаковкой) (кг)
|16,92
Scope of supply
- Барабан для шланга
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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