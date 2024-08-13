Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м

Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Температура (°C) макс. 130
Цвет антрацит
Масса (с упаковкой) (кг) 16,92

Scope of supply

  • Барабан для шланга

Видео

Принадлежности
Оригинальные запасные части

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