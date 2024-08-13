Баллон для чистящего средства, 1 л, к трубке для пенной чистки Basic
Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пеной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,138
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
- Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
- Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 1, 350 л/ч - 600 л/ч
- Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 2, 700 л/ч - 800 л/ч
- Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 3, 900 л/ч - 2500 л/ч