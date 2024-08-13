Брызговик для роликовой щетки 500
Брызговик с креплением липучкой для вращающейся цилиндрической щетки. Прозрачная пленка обеспечивает видимость щетки и одновременно защиту от разлетающихся брызг воды.
Брызговик из прозрачной пленки, обеспечивающий хорошую видимость вращающейся цилиндрической щетки в процессе чистки, очень легко устанавливается на ее привод и так же легко снимается благодаря креплению липучкой. Надежно защищающий оператора от промокания во время очистки фасада, брызговик улучшает также ее результат за счет того, что вода стекает по поверхности и смывает с нее частицы грязи.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,925
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Совместимая техника
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Области применения
- Прекрасно подходит для чистки фасадов и солнечных батарей