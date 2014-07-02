Бумажные фильтр-мешки NT 65/2 ECO

5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.