Бытовой комплект к пылесосам WD
Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая насадка для пола, подходящая для очистки ковров и твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечивающая бережную очистку обивки мебели и автомобильных сидений.
Переключаемая насадка для сухой уборки и насадка для мягкой мебели, входящие в комплект принадлежностей для уборки в доме, прекрасно подходят для выполнения в нем самых разнообразных уборочных работ. Насадка для пола с ножным переключателем режимов пригодна для очистки как ковровых, так и твердых напольных покрытий. Практичная насадка для мягкой мебели позволяет бережно очищать обивку.
Особенности и преимущества
Переключаемая насадка для сухой уборки подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Переключаемая насадка с возможностью парковки на аппарате
Насадка для мягкой мебели для бережной очистки текстильной обивки
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|2
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,534
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,69
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|267 x 100 x 125
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Ковровые напольные покрытия
- Твердые напольные покрытия
- Обивка