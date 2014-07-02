Цилиндрическая щетка из микроволокна, 300 мм

Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита.

Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм сочетает превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Она прекрасно подходит для очистки керамогранита (в особенности в сочетании с чистящим средством RM 743).

Спецификации

Технические характеристики

Цвет светло-зеленый
Длина (мм) 300
Материал щетины микроволокно
Количество (шт.) 1
Масса (кг) 0,206
Масса (с упаковкой) (кг) 0,286
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 330 x 75 x 70

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