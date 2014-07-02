Цилиндрическая щетка из микроволокна, 300 мм
Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита.
Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм сочетает превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Она прекрасно подходит для очистки керамогранита (в особенности в сочетании с чистящим средством RM 743).
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|светло-зеленый
|Длина (мм)
|300
|Материал щетины
|микроволокно
|Количество (шт.)
|1
|Масса (кг)
|0,206
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 75 x 70
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