Цилиндрическая щетка, Мягкий, белый, 300 мм

Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.

Цилиндрическая щетка (мягкая, белая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 300 мм. Подходит для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Длина (мм) 300
Степень жесткости Мягкий
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,27
Совместимая техника
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