Цилиндрическая щетка, Мягкий, белый, 300 мм
Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.
Цилиндрическая щетка (мягкая, белая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 300 мм. Подходит для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Длина (мм)
|300
|Степень жесткости
|Мягкий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,27