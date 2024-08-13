Цилиндрическая щетка, Мягкий, белый, 450 мм

Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.