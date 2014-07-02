Цилиндрическая щетка, очень мягкий, белый, 350 мм

Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 350 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.

Очень мягкая цилиндрическая щетка белого цвета, длиной 350 мм, с износостойкой звездообразной муфтой. Рекомендуется для чистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Длина (мм) 350
Степень жесткости очень мягкий
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,854
Совместимая техника
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