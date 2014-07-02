Цилиндрическая щетка, средний, красный, 350 мм

Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 350 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.

Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета, длиной 350 мм. Подходит для выполнения любых обычных задач уборки, в том числе для чистки чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет красный
Длина (мм) 350
Степень жесткости средний
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,811
Совместимая техника
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