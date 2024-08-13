Цилиндрическая щетка, средний, красный, 450 мм

Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.

Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет красный
Длина (мм) 450
Степень жесткости средний
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 1,137
Совместимая техника
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