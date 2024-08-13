Цилиндрическая щетка, средний, красный, 450 мм
Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.
Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|красный
|Длина (мм)
|450
|Степень жесткости
|средний
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,137