Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 350 мм
Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, оранжевая. Длина 350 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.
Цилиндрическая щетка (профилированная, средней жесткости, оранжевая) с износостойким звездчатым поводком и щетиной разной длины, длиной 350 мм. Подходит для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина из полиамида, толщина 0,6 мм, длина 15 - 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|оранжевый
|Длина (мм)
|350
|Тип щетки
|высокий/низкий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,9