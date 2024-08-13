Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 450 мм
Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.
Цилиндрическая щетка средней жесткости, оранжевого цвета, с переменной высотой профиля, с износостойкой звездообразной муфтой и щетиной различной длины, длиной 450 мм. Подходит для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|оранжевый
|Длина (мм)
|450
|Тип щетки
|высокий/низкий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,417