Цилиндрическая щетка средней жесткости, оранжевого цвета, с переменной высотой профиля, с износостойкой звездообразной муфтой и щетиной различной длины, длиной 638 мм. Подходит для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.