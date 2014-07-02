Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 350 мм

Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 350 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.

Цилиндрическая щетка (жесткая, зеленая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 350 мм. Рекомендуется для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет зеленый
Длина (мм) 350
Степень жесткости жесткий
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 0,85
Совместимая техника
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