Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 400 мм
Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.
Цилиндрическая щетка (жесткая, зеленая) с износостойким звездчатым поводком, длиной 400 мм. Рекомендуется для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|зеленый
|Длина (мм)
|400
|Степень жесткости
|жесткий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,95