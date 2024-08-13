Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 450 мм

Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.

Жесткая цилиндрическая щетка, зеленого цвета, длиной 450 мм, с износостойкой звездообразной муфтой. Рекомендуется для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет зеленый
Длина (мм) 450
Степень жесткости жесткий
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 1,281
Совместимая техника
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