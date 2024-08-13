Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 450 мм
Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.
Жесткая цилиндрическая щетка, зеленого цвета, длиной 450 мм, с износостойкой звездообразной муфтой. Рекомендуется для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|зеленый
|Длина (мм)
|450
|Степень жесткости
|жесткий
|Количество (шт.)
|1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,281