Дисковка щетка, средний, красный, 385 мм

Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет - красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.

Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет - красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет красный
Степень жесткости средний
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 2,124
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: