Дисковка щетка, средний, красный, 385 мм

Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет - красный. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.