Дисковая щетка (средней жесткости, красная) диаметром 450 мм. Подходит для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. и на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.