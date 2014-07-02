Дисковые щетки, средний, красный, 450 мм

Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.

Дисковая щетка (средней жесткости, красная) диаметром 450 мм. Подходит для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. и на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет красный
Степень жесткости средний
Количество (шт.) 1
Масса (с упаковкой) (кг) 3,5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: