Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров

Kärcher Для барабанов и контейнеров

Для барабанов и контейнеров

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Kärcher Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

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