Для примешивания / инжекторы

Kärcher Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор высокого давления для чистящего средства

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Kärcher Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

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Kärcher Сопловая насадка для № 3.637-001

Сопловая насадка для № 3.637-001

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