Просто, быстро и экономично – уникальное решение для эффективной и тщательной очистки чувствительных поверхностей. Насадка eco!Booster на 50 % повышает производительность очистки по сравнению с веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher и обеспечивает тем самым экономию 50 % воды и энергии. Такое преимущество было подтверждено исследованием, произведенным независимой испытательной организацией. Благодаря этому гарантируется быстрая и тщательная очистка с экономией времени и ресурсов. За счет равномерного воздействия струи обеспечиваются исключительно эффективное удаление загрязнений и возможность без опасений очищать чувствительные поверхности, например лакированные или деревянные. Кроме того, насадка eco!Booster повышает комфорт при выполнении работ: при более высокой производительности очистки воспринимаемый уровень шума уменьшается на 25 % по сравнению с очисткой веерной струей из стандартной струйной трубки Kärcher. Для удаления стойких загрязнений насадку можно снять со струйной трубки. Насадка eco!Booster 180 подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 4.