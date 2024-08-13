eco!Booster TR 040
eco!Booster с увеличенной на 50 % производительностью по площади по сравнению с мощным соплом Kärcher; идеальный вариант для чувствительных поверхностей. Для аппаратов высокого давления с подогревом и без подогрева воды (размер сопла 040).
Сопло eco!Booster подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с подогревом и без подогрева воды (до 85 °C), совместимо с разъемом EASY!Lock и имеет размер 040. По сравнению с мощным соплом Kärcher оно обеспечивает увеличенную на 50 процентов производительность по площади. Более широкая струя позволяет снизить потребление электроэнергии и воды и повысить тем самым эффективность. Оно идеально подходит для очистки чувствительных поверхностей, например, оштукатуренных фасадов или деревянных стен. Принцип действия этой революционной конструкции заключается в том, что струя воды направляется всасываемым воздухом. Это обеспечивает впечатляющие результаты очистки за короткое время, что важно в таких сферах деятельности, как строительство или мойка автомобилей.
Особенности и преимущества
Повышенная на 50 % производительность очистки в сравнении с веерной струей
- Быстрая, тщательная и экологичная уборка.
На 50 % выше эффективность использования воды¹⁾
- Экономия воды.
На 50 % выше энергоэффективность¹⁾
- Экономия энергии.
Очень широкий спектр применения
- Прекрасно подходит для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или лакированных.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер сопла ( )
|40
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,531
Видео
Области применения
- Чистка фасадов
- Применение в коммунальном хозяйстве, например, для чистки фасадов и заборов.
- Мойка автомобилей
- Уборка в животноводческих помещениях
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.