eco!Booster TR 040

eco!Booster с увеличенной на 50 % производительностью по площади по сравнению с мощным соплом Kärcher; идеальный вариант для чувствительных поверхностей. Для аппаратов высокого давления с подогревом и без подогрева воды (размер сопла 040).

Сопло eco!Booster подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с подогревом и без подогрева воды (до 85 °C), совместимо с разъемом EASY!Lock и имеет размер 040. По сравнению с мощным соплом Kärcher оно обеспечивает увеличенную на 50 процентов производительность по площади. Более широкая струя позволяет снизить потребление электроэнергии и воды и повысить тем самым эффективность. Оно идеально подходит для очистки чувствительных поверхностей, например, оштукатуренных фасадов или деревянных стен. Принцип действия этой революционной конструкции заключается в том, что струя воды направляется всасываемым воздухом. Это обеспечивает впечатляющие результаты очистки за короткое время, что важно в таких сферах деятельности, как строительство или мойка автомобилей.

Особенности и преимущества
Повышенная на 50 % производительность очистки в сравнении с веерной струей
  • Быстрая, тщательная и экологичная уборка.
На 50 % выше эффективность использования воды¹⁾
  • Экономия воды.
На 50 % выше энергоэффективность¹⁾
  • Экономия энергии.
Очень широкий спектр применения
  • Прекрасно подходит для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или лакированных.
Спецификации

Технические характеристики

Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 40
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,531
eco!Booster TR 040
eco!Booster TR 040

Видео

Области применения
  • Чистка фасадов
  • Применение в коммунальном хозяйстве, например, для чистки фасадов и заборов.
  • Мойка автомобилей
  • Уборка в животноводческих помещениях
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.