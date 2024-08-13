Сопло eco!Booster подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с подогревом и без подогрева воды (до 85 °C), совместимо с разъемом EASY!Lock и имеет размер 040. По сравнению с мощным соплом Kärcher оно обеспечивает увеличенную на 50 процентов производительность по площади. Более широкая струя позволяет снизить потребление электроэнергии и воды и повысить тем самым эффективность. Оно идеально подходит для очистки чувствительных поверхностей, например, оштукатуренных фасадов или деревянных стен. Принцип действия этой революционной конструкции заключается в том, что струя воды направляется всасываемым воздухом. Это обеспечивает впечатляющие результаты очистки за короткое время, что важно в таких сферах деятельности, как строительство или мойка автомобилей.