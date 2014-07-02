EPA-фильтр

Допускающий промывку EPA-фильтр для предлагаемых Kärcher поломойно-всасывающей машины BR 45/22 и пылесоса с аквафильтром DS 6. Задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.

EPA-фильтр, который может использоваться как в поломойно-всасывающей машине BR 45/22, так и в пылесосе с аквафильтром DS 6, эффективно задерживает содержащиеся в конденсированном влажном воздухе мельчайшие взвешенные частицы (пыль, аллергены и т. д.), обеспечивая тем самым надежную защиту здоровья пользователя. При использовании в пылесосе он выполняет также функцию защиты электродвигателя, предотвращая проникновение в него влаги. Благодаря мягкой резиновой окантовке фильтр легко раскрывается для промывки под струей воды.

Особенности и преимущества
Можно мыть
  • Можно использовать повторно
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,091
Масса (с упаковкой) (кг) 0,151
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 195 x 97 x 34
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: