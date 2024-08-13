Фильтр HEPA 13*

Фильтр HEPA 13 (по стандарту EN 1822:1998) для пылесоса Kärcher VC 2 надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Он идеально подходит для аллергиков.

Хорошая новость для лиц, страдающих аллергией или астмой: фильтр HEPA 13 (по стандарту EN 1822:1998) настолько эффективно очищает выходящий из пылесоса воздух, что он становится чище воздуха в помещении. Фильтр надежно задерживает пыльцу растений и другие мельчайшие частицы пыли, способные провоцировать аллергию.

Особенности и преимущества
Можно промывать
Высокая эффективность фильтрации
Идеальное решение для аллергиков
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет серебряный
Масса (кг) 0,098
Масса (с упаковкой) (кг) 0,128
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 156 x 109 x 25
Области применения
  • Сухой мусор