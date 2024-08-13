Фильтр HEPA 13 (по стандарту EN 1822:1998) для мультициклонного пылесоса Kärcher VC 3 надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Выпускаемый аппаратом воздух оказывается чище, чем воздух в помещении, где производится уборка. Этот фильтр является идеальным решением для аллергиков.