Фильтр HEPA 13*

Фильтр HEPA 13 (по стандарту EN 1822:1998) для мультициклонного пылесоса Kärcher VC 3 надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Выпускаемый аппаратом воздух оказывается чище, чем воздух в помещении, где производится уборка. Этот фильтр является идеальным решением для аллергиков.

Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
Идеальное решение для аллергиков
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,061
Масса (с упаковкой) (кг) 0,113
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 29
Области применения
  • Сухой мусор