Фильтр HEPA 13*
Фильтр HEPA 13 (по стандарту EN 1822:1998) для мультициклонного пылесоса Kärcher VC 3 надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Выпускаемый аппаратом воздух оказывается чище, чем воздух в помещении, где производится уборка. Этот фильтр является идеальным решением для аллергиков.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
Идеальное решение для аллергиков
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,061
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,113
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 29
Области применения
- Сухой мусор