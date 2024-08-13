Фильтр-мешок для станции робота-пылесоса (3 шт. по 4 л)
Высококачественные фильтры-мешки из нетканого материала для многофункциональной станции RVF 7 Comfort и станции очистки RCV 5 обеспечивают простое и гигиеничное удаление пыли и грязи.
Фильтры-мешки из прочного на разрыв нетканого материала подходят для многофункциональной станции RVF 7 и станции очистки RCV 5 и отличаются чрезвычайной прочностью материала и высокой степенью удержания пыли. Это обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания станции, благодаря чему робот-пылесос может работать еще более автономно. В комплект поставки входят три фильтр-мешка.
Особенности и преимущества
Нетканый материал обеспечивает оптимальное задержание пыли и стабильную силу всасывания
Прочный на разрыв нетканый материал прекрасно подходит для долгого применения
Запираемое входное отверстие для гигиеничной утилизации фильтр-мешка
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|белый
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|185 x 155 x 145
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковровые напольные покрытия с коротким ворсом