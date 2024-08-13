Фильтры-мешки из прочного на разрыв нетканого материала подходят для многофункциональной станции RVF 7 и станции очистки RCV 5 и отличаются чрезвычайной прочностью материала и высокой степенью удержания пыли. Это обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания станции, благодаря чему робот-пылесос может работать еще более автономно. В комплект поставки входят три фильтр-мешка.