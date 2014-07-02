Фильтр-мешки флисовые, 10 шт

Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1