Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 30/1
Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала класса M, подходящие к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Изготовлены на 40 % из переработанного полимерного материала. Количество: 5 шт.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,498
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,531
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|323 x 210 x 90
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Пригодность для влажной и сухой уборки