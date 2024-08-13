Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 30/1

Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала класса M, подходящие к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Изготовлены на 40 % из переработанного полимерного материала. Количество: 5 шт.