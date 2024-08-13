Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 30/1

Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала класса M, подходящие к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Изготовлены на 40 % из переработанного полимерного материала. Количество: 5 шт.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет белый
Масса (кг) 0,498
Масса (с упаковкой) (кг) 0,531
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 323 x 210 x 90

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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Пригодность для влажной и сухой уборки