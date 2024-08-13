Для эффективной уборки: 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала, разработанные специально для аккумуляторного хозяйственного пылесоса WD 1 Compact Battery, очень прочны на разрыв, эффективно задерживают пыль и обеспечивают оптимальную силу всасывания. Они прекрасно подходят и для сложных условий применения, например, для сбора влажного мусора. В комплект поставки входят 4 мешка.