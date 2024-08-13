Фильтр-мешки из нетканого материала KFI 117
Разработаны специально для аккумуляторного хозяйственного пылесоса WD 1 Compact Battery: 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала, обеспечивающие эффективное задержание пыли и долгое сохранение высокой силы всасывания.
Для эффективной уборки: 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала, разработанные специально для аккумуляторного хозяйственного пылесоса WD 1 Compact Battery, очень прочны на разрыв, эффективно задерживают пыль и обеспечивают оптимальную силу всасывания. Они прекрасно подходят и для сложных условий применения, например, для сбора влажного мусора. В комплект поставки входят 4 мешка.
Особенности и преимущества
Подходят к хозяйственному пылесосу Kärcher WD 1 Compact Battery
Прочный на разрыв нетканый материал прекрасно подходит для интенсивной эксплуатации
Трехслойный нетканый материал обеспечивает оптимальное задержание пыли и высокую силу всасывания
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,131
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,238
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|550 x 100 x 120
Области применения
- Сухой мусор
- Влажный мусор