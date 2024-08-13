Чрезвычайно прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала KFI 487 обеспечивают эффективную фильтрацию пыли при высокой силе всасывания. Они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. Фильтр-мешки разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4-7, KWD 4–6 и MV 4–6. Они могут также использоваться в моющих пылесосах Kärcher SE 5, SE 6, SE 5.100 и SE 6.100. В комплект поставки входит 4 мешка.