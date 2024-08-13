Специальные фильтр-мешки из нетканого материала Renovation KFI 489 идеально подходят для уборки сухой и влажной грязи, а также отлично справляются с мелкой пылью, образующейся при ремонтных работах и при использовании электроинструментов. Пятислойный, чрезвычайно прочный на разрыв нетканый материал с входным фильтром предотвращает забивание поверхности фильтра, обеспечивая неизменно высокую мощность всасывания и оптимальную фильтрацию пыли во время использования. Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6. Комплект поставки: 4 пакета.