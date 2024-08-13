Фильтровальный комплект

Мельчайшие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (пыльца, выделения пылевых клещей и т. д.): все это надежно (на 99,5 %) задерживает наш высокоэффективный фильтр EPA 12, обеспечивающий выпуск чистого воздуха.

Всем, кто хочет свободно дышать чистым воздухом после уборки нашим беспроводным пылесосом «2 в 1» VC 4s, предлагается подходящий высокоэффективный фильтр EPA 12, надежно задерживающий до 99,5 % мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов, содержащихся в засасываемом воздухе. Фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.

Особенности и преимущества
Задерживает мелкие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (выделения клещей, пыльцу и т. д.)
Быстро и легко заменяется
Долгий срок службы благодаря регулярной очистке щеткой
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,033
Масса (с упаковкой) (кг) 0,033
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 85 x 26
Области применения
  • Внутренние помещения