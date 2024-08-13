Всем, кто хочет свободно дышать чистым воздухом после уборки нашим беспроводным пылесосом «2 в 1» VC 4s, предлагается подходящий высокоэффективный фильтр EPA 12, надежно задерживающий до 99,5 % мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов, содержащихся в засасываемом воздухе. Фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.