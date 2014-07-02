Фильтры для пылесосов серии T / NT

Kärcher Плоский складчатый фильтр HEPA, категория пыли H

Плоский складчатый фильтр HEPA, категория пыли H

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Kärcher Плоский складчатый фильтр (стандартный, BIA C до уровня пыли класса M)

Плоский складчатый фильтр (стандартный, BIA C до уровня пыли класса M)

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Kärcher Фильтр грубой очистки для влажной уборки

Фильтр грубой очистки для влажной уборки

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Kärcher Основной корзинный фильтр

Основной корзинный фильтр

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Kärcher HEPA-фильтры (класс H)

HEPA-фильтры (класс H)

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Kärcher Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

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Kärcher Патронный фильтр, стандартный, от BIA C до уровня пыли M

Патронный фильтр, стандартный, от BIA C до уровня пыли M

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Kärcher Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

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Kärcher Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

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Kärcher Матерчатый фильтр-мешок

Матерчатый фильтр-мешок

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Kärcher Выходные фильтры

Выходные фильтры

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