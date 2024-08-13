Пенное сопло FJ 3
Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.
Насадка для пенной чистки FJ 3 с особо мощной пеной для легкой чистки любых, в том числе лакокрасочных, стеклянных и каменных поверхностей. Идеально подходит для автомобилей, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, жилых фургонов, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т. п. Объем мусоросборника составляет прим. 0,3 л. Налейте чистящее средство Kärcher непосредственно в насадку для пенной чистки, наденьте насадку для пенной чистки на пистолет и нанесите пену. Форму струи можно при необходимости изменять. После использования промывайте насадку для пенной чистки чистой водой, чтобы избежать засорения остатками чистящего средства. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Идеально подходит для использования с Ultra Foam Cleaner Kärcher.
Особенности и преимущества
Легкая замена чистящих средств
- Очень удобна в применении.
Густая пена
- Очистка поверхностей без усилий
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Содержимое всегда видно
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,13
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,13
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|118 x 93 x 118
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Террасы
- Жалюзи / рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах