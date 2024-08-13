Гибкая струйная трубка, 1050 мм

Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).