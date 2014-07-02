Гибкая струйная трубка, 1050 мм

С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 210
Длина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 150
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 1,4
Оригинальные запасные части

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