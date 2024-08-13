Минимальные внутренние потери мощности и максимальная эффективность струи являются отличительной особенностью новой грязевой фрезы Performance с соплом размера 040 и позволяют увеличить общую производительность очистки и производительность по площади на 50 % по сравнению с предшествующими моделями. При рабочем давлении макс. 180 бар/18 МПа и температуре воды до 60 °C она способна обеспечить 10-кратное увеличение мощности очистки по сравнению с традиционными соплами высокого давления – благодаря вращающейся точечной струе. Еще одним неоспоримым преимуществом является керамическое сопло и керамическое опорное кольцо, гарантирующие максимальный срок службы.