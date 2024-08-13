Грязевая фреза, 040
С вращающейся точечной струей для лучшего удаления грязи: новая грязевая фреза Performance с соплом размера 040 увеличивает общую производительность очистки и производительность по площади на 50 % по сравнению с предшествующими моделями.
Минимальные внутренние потери мощности и максимальная эффективность струи являются отличительной особенностью новой грязевой фрезы Performance с соплом размера 040 и позволяют увеличить общую производительность очистки и производительность по площади на 50 % по сравнению с предшествующими моделями. При рабочем давлении макс. 180 бар/18 МПа и температуре воды до 60 °C она способна обеспечить 10-кратное увеличение мощности очистки по сравнению с традиционными соплами высокого давления – благодаря вращающейся точечной струе. Еще одним неоспоримым преимуществом является керамическое сопло и керамическое опорное кольцо, гарантирующие максимальный срок службы.
Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
- Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
- Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
- Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
- Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
- Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|180
|Давление (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер сопла ( )
|40
|Соединительная резьба
|M 18
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,245