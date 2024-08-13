Грязевая фреза, 050
Полная мощность портив стойкой грязи: новая грязевая фреза с размером сопла 50 обеспечивает на 50% более высокую эффективность очистки и производительность.
Новая грязевая фреза прекрасно зарекомендовала себя при работе с максимальным давлением в 180бар/18МПа и температурой воды 60°C. Благодаря вращающейся точечной струе, она обеспечивает 10-кратное увеличение производительности. Значительно(50%) превосходит предшествующую модель в эффективности очистки и производительности по площади. При использовании данной грязевой фрезы минимизируется потеря мощности, а интенсивность струи значительно улучшается. Благодаря тому, что сопло и опороное кольцо выполнены из керамики, обеспечивается долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
- Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
- Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
- Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
- Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
- Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|180
|Давление (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер сопла ( )
|50
|Соединительная резьба
|M 18
|Цвет
|черный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,244