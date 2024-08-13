Грязевая фреза, 050

Полная мощность портив стойкой грязи: новая грязевая фреза с размером сопла 50 обеспечивает на 50% более высокую эффективность очистки и производительность.

Новая грязевая фреза прекрасно зарекомендовала себя при работе с максимальным давлением в 180бар/18МПа и температурой воды 60°C. Благодаря вращающейся точечной струе, она обеспечивает 10-кратное увеличение производительности. Значительно(50%) превосходит предшествующую модель в эффективности очистки и производительности по площади. При использовании данной грязевой фрезы минимизируется потеря мощности, а интенсивность струи значительно улучшается. Благодаря тому, что сопло и опороное кольцо выполнены из керамики, обеспечивается долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
  • Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
  • Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
  • Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
  • Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
  • Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 180
Давление (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер сопла ( ) 50
Соединительная резьба M 18
Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,244